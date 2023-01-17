В НБУ рассказали, когда планируют вернуться к плавающему курсу
Источник:Интерфакс-Украина
Возврат к плавающему курсу будет происходить постепенно. Вместе с тем, пока дисбалансов, связанных с фиксацией обменного курса нет, считают в НБУ.
Когда НБУ вернется к плавающему курсу
Регулятор объяснил, что одно из преимуществ плавающего курса состоит в том, что он позволяет не накапливать дисбалансы в экономике. А поскольку значительных дисбалансов пока нет, то и оснований для отмены фиксированного курса доллара тоже нет.
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Все же в НБУ подчеркнули, что важно не упустить тот момент, когда ситуация развернется, и от фиксации обменного курса будет больше недостатков, чем преимуществ, а дисбалансы начнут накапливаться.
Момент возврата к плавающему курсу связан не столько с какими-либо календарными датами, сколько с предпосылками. Это произойдет тогда, когда валютный рынок будет иметь больше возможностей для самосбалансирования и поиска равновесия., когда будет альтернативный якорь для стабилизации ожиданий. До полномасштабного вторжения эту роль играла инфляция.
Сотрудник Нацбанка добавил, что на валютный рынок влияет множество факторов и событий, поэтому очень трудно спрогнозировать момент во времени, когда произойдет переход от фиксированного к плавающему обменному курсу у. "Тем более что, скорее всего, будет происходить постепенно", — рассказал он.Напомним! 21 июля 2022 года НБУ зафиксировал курс доллара на уровне 36,56 грн. По состоянию на 17 января наличный курс доллара колеблется в коридоре от 40,15 до 40,65 гривен.
Преимущество плавающего курса
Основное преимущество плавающего курса в том, что он позволяет экономике быстрее адаптироваться к шокам.
То есть, когда растет спрос на валюту, курс девальвирует, соответственно спрос на валюту определенным образом гасится. Если есть определенное ревальвационное давление, это ограничивает инфляцию и центробанку легче стабилизировать экономику. Но у нас сегодня валютный рынок имеет очень мало мощности для нахождения равновесия, поскольку спрос на валюту значителен.
– рассказал Лепушинский.
Он объяснил, что это связано, в том числе с существенным дефицитом госбюджета, который объективно в этих условиях должен быть. Поэтому в текущих условиях фиксация курса имеет больше преимуществ, учитывая, что она позволяет сохранять ситуацию контролируемой.