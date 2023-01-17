В НБУ рассказали, когда планируют вернуться к плавающему курсу

Возврат к плавающему курсу будет происходить постепенно. Вместе с тем, пока дисбалансов, связанных с фиксацией обменного курса нет, считают в НБУ.

Когда НБУ вернется к плавающему курсу

Регулятор объяснил, что одно из преимуществ плавающего курса состоит в том, что он позволяет не накапливать дисбалансы в экономике. А поскольку значительных дисбалансов пока нет, то и оснований для отмены фиксированного курса доллара тоже нет.

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Все же в НБУ подчеркнули, что важно не упустить тот момент, когда ситуация развернется, и от фиксации обменного курса будет больше недостатков, чем преимуществ, а дисбалансы начнут накапливаться.

Владимир Лепушинский Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Момент возврата к плавающему курсу связан не столько с какими-либо календарными датами, сколько с предпосылками. Это произойдет тогда, когда валютный рынок будет иметь больше возможностей для самосбалансирования и поиска равновесия., когда будет альтернативный якорь для стабилизации ожиданий. До полномасштабного вторжения эту роль играла инфляция.

Сотрудник Нацбанка добавил, что на валютный рынок влияет множество факторов и событий, поэтому очень трудно спрогнозировать момент во времени, когда произойдет переход от фиксированного к плавающему обменному курсу у. "Тем более что, скорее всего, будет происходить постепенно", — рассказал он.

Преимущество плавающего курса

Основное преимущество плавающего курса в том, что он позволяет экономике быстрее адаптироваться к шокам.

То есть, когда растет спрос на валюту, курс девальвирует, соответственно спрос на валюту определенным образом гасится. Если есть определенное ревальвационное давление, это ограничивает инфляцию и центробанку легче стабилизировать экономику. Но у нас сегодня валютный рынок имеет очень мало мощности для нахождения равновесия, поскольку спрос на валюту значителен.

– рассказал Лепушинский.

Он объяснил, что это связано, в том числе с существенным дефицитом госбюджета, который объективно в этих условиях должен быть. Поэтому в текущих условиях фиксация курса имеет больше преимуществ, учитывая, что она позволяет сохранять ситуацию контролируемой.