Хто отримає пільги на комуналку у квітні з компенсацією за попередні місяці

У квітні 2025 року ПФУ обіцяє нарахувати певним громадянам пільги за комунальні послуги "заднім числом". Затримка у виплатах виникла через введення нового підходу до надання пільг.

Хто з українців отримає затримані пільги у квітні

Деякі громадяни повідомляють на сторінці ПФУ, що не отримали обіцяні виплати за два місяці у березні 2025 року. Зокрема, затримку відчули багатодітні родини, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Чимало споживачів поскаржилися на те, що виплату на комунальні послуги за лютий досі не отримали. Представники Пенсійного фонду відповіли, що затриману суму за лютий буде нараховано у квітні.

Виплата відбудеться в найближчий період, орієнтовно до 7 числа наступного місяця. Другого траншу на пільги та субсидії в березні не буде.

Новий підхід до надання пільг у 2025 році

Згідно з новими правилами, визначеними Державним бюджетом, у 2025 році пільги на комунальні послуги надаватимуться за єдиним підходом, що враховує середньомісячний загальний дохід домогосподарства.

Пільги будуть надаватись лише за умови, що середній дохід не перевищує 4,24 тисячі гривень. Раніше деякі громадяни могли отримувати допомогу без урахування рівня доходів.

Зауважте! Ці зміни стосуються тих, хто звернеться за пільгами цього року, а для громадян, які отримували пільги до кінця 2024 року, нові правила набудуть чинності після завершення опалювального сезону. Єдиний підхід не поширюється на учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.