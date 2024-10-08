Чернігову приготуватися: стала відома дата початку опалювального сезону

Зазвичай опалювальний сезон в Україні розпочинається в середині жовтня. Однак, дата початку може коригуватися, зважаючи на погодні умови.

Коли розпочнеться опалювальний сезон

Урядовець Олександр Ломако повідомив, що дата початку опалювального сезону у Чернігові визначена. Для того, аби запустити систему, усе готово.

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Олександр Ломако Виконуючий обов'язки міського голови Чернігова та секретар міської ради З наступного тижня очікується похолодання. Готуємось з вівторка, 15 жовтня, починати підключення централізованого опалення у місті.

Ломако відзначив, що дата початку опалювального сезону може бути зміщена через зміну температури. Комунальники орієнтуватимуться на погодні умови, які будуть цієї п'ятниці – 11 жовтня.

Зверніть увагу! Ломако уточнив, що теплові пункти були забезпечені альтернативними джерелами енергії.