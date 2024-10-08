Когда начнется отопительный сезон
Чиновник Александр Ломако сообщил, что дата начала отопительного сезона в Чернигове определена. Для того, чтобы запустить систему, все готово.
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Со следующей недели ожидается похолодание. Готовимся со вторника, 15 октября, начинать подключение централизованного отопления в городе.
Ломако отметил, что дата начала отопительного сезона может быть смещена из-за изменения температуры. Коммунальщики будут ориентироваться на погодные условия, которые будут в эту пятницу – 11 октября.
Обратите внимание! Ломако уточнил, что тепловые пункты были обеспечены альтернативными источниками энергии.