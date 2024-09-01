У якому віці українці можуть вийти на пенсію

Українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 або 65 років. Це залежить від того, чи набрали вони необхідну кількість страхового стажу.

Умови виходу на пенсію

Уряд визначив мінімальні вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію, які залежать від віку.

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У 2024 році українцям потрібно мати:

31 рік страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років;

21 рік стажу для виходу у 63 роки;

15 років стажу для виходу у 65 років.

Як зміниться ситуація наступного року

До 2028 року вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки будуть поступово зростати. Для виходу на пенсію у 65 років ці вимоги залишатимуться незмінними.

Щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати:

у 2025 році – щонайменше 32 роки страхового стажу;

у 2026 році – 33 роки;

у 2027 році – 34 роки;

у 2028 році – 35 років.

Для виходу на пенсію у 63 роки потрібно мати: