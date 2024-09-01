Условия выхода на пенсию
Правительство определило минимальные требования к страховому стажу для выхода на пенсию, которые зависят от возраста.
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В 2024 году украинцам нужно иметь:
- 31 год страхового стажа для выхода на пенсию в 60 лет;
- 21 год стажа для выхода в 63 года;
- 15 лет стажа для выхода в 65 лет.
Как изменится ситуация в следующем году
До 2028 года требования к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 и 63 года будут постепенно расти. Для выхода на пенсию в 65 лет эти требования будут оставаться неизменными.
Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь:
- в 2025 году – не менее 32 лет страхового стажа;
- в 2026 году – 33 года;
- в 2027 году – 34 года;
- в 2028 году – 35 лет.
Для выхода на пенсию в 63 года нужно иметь:
- в 2025 году – от 22 до 32 лет страхового стажа;
- в 2026 году – от 23 до 33 лет;
- в 2027 году – от 24 до 34 лет;
- в 2028 году – от 25 до 35 лет.