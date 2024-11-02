Пенсія вчителів: коли педагоги можуть вийти на пенсію

В Україні вчителі можуть вийти на пенсію за вислугу років за умови досягнення певного віку та стажу. З 2024 року діють нові правила для виходу на пенсію педагогів.

Нові умови для вчителів

Раніше вчителі могли йти на пенсію за вислугу років незалежно від віку. Проте з 1 квітня 2024 року ці умови змінилися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Тепер педагоги можуть вийти на пенсію за вислугу років у 55 років, якщо мають щонайменше 30 років педагогічного стажу.

Важливо! Є винятки для тих, хто до 1 січня 2016 року накопичив необхідний стаж: вони можуть вийти на пенсію без вікових обмежень.

Вимоги до пенсійного стажу для виходу на пенсію поступово збільшуються. Наприклад: