Новые условия для учителей

Ранее учителя могли идти на пенсию за выслугу лет независимо от возраста. Однако с 1 апреля 2024 года эти условия изменились, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Теперь педагоги могут выйти на пенсию за выслугу лет в 55 лет, если имеют не менее 30 лет педагогического стажа.

Важно! Есть исключения для тех, кто до 1 января 2016 года накопил необходимый стаж: они могут выйти на пенсию без возрастных ограничений.

Требования к пенсионному стажу для выхода на пенсию постепенно увеличиваются. Например: