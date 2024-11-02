Нові умови для вчителів
Раніше вчителі могли йти на пенсію за вислугу років незалежно від віку. Проте з 1 квітня 2024 року ці умови змінилися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.
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Тепер педагоги можуть вийти на пенсію за вислугу років у 55 років, якщо мають щонайменше 30 років педагогічного стажу.
Важливо! Є винятки для тих, хто до 1 січня 2016 року накопичив необхідний стаж: вони можуть вийти на пенсію без вікових обмежень.
Вимоги до пенсійного стажу для виходу на пенсію поступово збільшуються. Наприклад:
- 25 років і 6 місяців – з 1 квітня 2015 до 31 березня 2016 року;
- 26 років – з 1 квітня 2016 до 31 березня 2017 року;
- 26 років і 6 місяців – з 1 квітня 2017 до 31 березня 2018 року;
- 27 років – з 1 квітня 2018 до 31 березня 2019 року;
- 27 років і 6 місяців – з 1 квітня 2019 до 31 березня 2020 року;
- 28 років – з 1 квітня 2020 до 31 березня 2021 року;
- 28 років і 6 місяців – з 1 квітня 2021 до 31 березня 2022 року;
- 29 років – з 1 квітня 2022 до 31 березня 2023 року;
- 29 років і 6 місяців – з 1 квітня 2023 до 31 березня 2024 року;
- 30 років – з 1 квітня 2024 року і далі.