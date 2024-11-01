Пенсия в октябре

Около 54,5 миллиарда гривен было выплачено через уполномоченные банки, а еще 9,5 миллиарда гривен через "Укрпочту", передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Всего с начала года ПФУ перечислил 614,3 миллиарда гривен украинцам, в частности:

  • Октябрь – 64,0 миллиарда гривен;
  • Сентябрь – 62,9 миллиарда гривен;
  • Август – 63,5 миллиарда гривен;
  • Июль – 62,4 миллиарда гривен;
  • Июнь – 62,3 миллиарда гривен;
  • Май – 60,9 миллиардов гривен;
  • Апрель – 60,5 миллиардов гривен;
  • Март – 57,6 миллиарда гривен;
  • Февраль – 51,0 миллиарда гривен;
  • Январь – 50,4 миллиарда гривен;