За яких умов перехід на інший вид пенсії може бути вигіднішим

Українським пенсіонерам доступні кілька видів пенсій, таких як пенсія за віком, за інвалідністю або через втрату годувальника. Однак людина може отримувати лише одну з них.

Коли доцільно змінювати вид пенсії

Щоб обрати вигідніший варіант, пенсіонери можуть перейти з однієї пенсії на іншу за певних умов, повідомляє ПФУ.

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Пенсіонери можуть змінити вид пенсії, якщо, наприклад, пенсія за віком або інвалідністю виявляється більшою за ту, яку вони отримують на цей час.

Щоб обрати вигідний варіант переходу з одного виду пенсії на інший, варто врахувати кілька факторів:

Пенсія за інвалідністю II групи призначається у розмірі 90% від пенсії за віком. Однак до пенсії за віком додається додатковий стаж – це період від дня встановлення інвалідності до досягнення 60 років. Важливо враховувати, що якщо інвалідність була встановлена в молодому віці, тривалість додаткового стажу може бути значною, і перехід на пенсію за віком не завжди буде вигідним. Для тих, хто продовжував працювати після призначення пенсії за інвалідністю: у разі набуття додаткового страхового стажу (не менше 24 місяців) перехід на пенсію за віком може бути вигіднішим. У такому випадку пенсія за віком, як правило, буде вищою.

Враховуючи ці моменти, пенсіонерам варто детально проаналізувати свої індивідуальні обставини та консультуватися зі спеціалістами, щоб обрати найбільш вигідний варіант пенсійного забезпечення.

Важливо! При переході з одного виду пенсії на інший, Пенсійний фонд України обчислюватиме розмір виплат, враховуючи середню заробітну плату за три календарні роки, що передують року звернення за пенсією за віком. Це означає, що особа отримуватиме актуальний, оновлений розмір пенсії, відповідний до економічних умов на момент переходу.