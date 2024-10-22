Когда целесообразно менять вид пенсии

Чтобы выбрать более выгодный вариант, пенсионеры могут перейти с одной пенсии на другую при определенных условиях, сообщает ПФУ.

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Пенсионеры могут изменить вид пенсии, если, например, пенсия по возрасту или инвалидности оказывается больше той, которую они получают в настоящее время.

Чтобы выбрать выгодный вариант перехода с одного вида пенсии на другой, стоит учесть несколько факторов:

Пенсия по инвалидности II группы назначается в размере 90% от пенсии по возрасту. Однако к пенсии по возрасту добавляется дополнительный стаж – это период со дня установления инвалидности до достижения 60 лет. Важно учитывать, что если инвалидность была установлена в молодом возрасте, продолжительность дополнительного стажа может быть значительной, и переход на пенсию по возрасту не всегда будет выгодным. Для тех, кто продолжал работать после назначения пенсии по инвалидности: в случае приобретения дополнительного страхового стажа (не менее 24 месяцев) переход на пенсию по возрасту может быть выгоднее. В таком случае пенсия по возрасту, как правило, будет выше.

Учитывая эти моменты, пенсионерам стоит детально проанализировать свои индивидуальные обстоятельства и консультироваться со специалистами, чтобы выбрать наиболее выгодный вариант пенсионного обеспечения.

Важно! При переходе с одного вида пенсии на другой, Пенсионный фонд Украины будет исчислять размер выплат, учитывая среднюю заработную плату за три календарных года, предшествующих году обращения за пенсией по возрасту. Это означает, что лицо будет получать актуальный, обновленный размер пенсии, соответствующий экономическим условиям на момент перехода.