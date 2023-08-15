Коливання скоріше за все будуть: коли НБУ запровадить гнучкий курс

У НБУ відповіли, коли вони хочуть скасувати фіксований курс долара та перейти до гнучкого. Вони додали, що будуть присутніми на ринку для його регуляції.

Коли запровадять гнучкий курс долара

У НБУ розповіли, що після скасування фіксованого курсу, може початися коливання вартості валюти в обидві сторони. Тобто долар може, як дорожчати, так і дешевшати.

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НБУ перейде до гнучкішого курсу, коли будуть сформовані належні передумови. За такого режиму ринковий курс зможе як послаблюватися, так і зміцнюватися, реагуючи на зміну ситуації на валютному ринку, а саме балансу попиту та пропозиції,

– повідомили у фінансовій установі.

Також там наголосили, що перший час банк буде присутнім на ринку, щоб обмежити коливання та компенсувати дефіцит іноземної валюти.

Що буде з курсом долара цього тижня

Анна Золотько розповіла для 24 Каналу, що є два чинники, які можуть незабаром посилити статус долара, а саме:

наближення осіннього періоду;

побоювання українців щодо повторення енергетичної кризи через обстріли інфраструктури.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Зараз ми знаходимося у доволі сприятливому для гривні часовому проміжку – в середині місяця попит на валюту з боку населення зазвичай знижується. Тому я не прогнозую подальшого зростання курсу. Щоправда, з огляду на сформований на ринку фактичний баланс між попитом та пропозицією, й зміцнення гривні, схоже, чекати не варто.

За її прогнозами, найближчими днями курс долара знаходитиметься в діапазоні 37,3 – 37,8 гривні.