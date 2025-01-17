Війна триватиме довше ніж очікувалось: як Світовий банк оцінює стан української економіки

Світовий банк прогнозує, що економіка України зростатиме повільніше у 2025. Погіршення очікувань пов'язане у перше чергу з продовженням війни.

Чому Світовий банк погіршив прогноз

У червні 2024 року Світовий банк опублікував прогноз, де вказав, що середній показник зростання ВВП України сягне 5,8% у 2025 – 2026 роках, повідомляє 24 Канал з посиланням на Global Economic Prospects.

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Вказаний прогноз Світового банку ґрунтувався на очікуванні, що активні бойові дії в Україні триватимуть лише упродовж 2024 року. А у наступні роки вони уже стануть помірними.

Прогнозується, що зростання України сповільниться до 2% у 2025 році, з урахуванням припущення, що активні бойові дії триватимуть упродовж усього року. Очікується стійке відновлення на 7% у 2026 році, за умови припинення активних бойових дій, підкріпленого інвестиціями в споживання і реконструкцію,

– вважають аналітики.

За підсумками 2024 року, зростання української економіки сповільнилось до 3,2%. Ситуація погіршилась через: