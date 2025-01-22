Акцизи на тютюн досі не підвищили: скільки через це недоотримав держбюджет

Підписання Закону про підвищення акцизів на тютюнові вироби, що мало відбутися з 1 січня 2025 року, затримується. Це вже коштувало Україні 579,9 мільйона гривень.

Як хочуть змінити вартість сигарет

Народний депутат Ярослав Железняк зазначає, що завдяки тютюновому лобі в Офісі Президента, процес підписання закону №11090 блокується, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа.

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Законопроєкт передбачає переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро та продовження графіку підвищення акцизів до 2028 року для досягнення мінімального рівня ЄС – 90 євро за 1000 сигарет.

Як зазначив Ярослав Железняк, у 2025 році ціна пачки сигарет може зрости приблизно на 40 гривень. За прогнозами Міністерства фінансів, реалізація закону дозволить збільшити надходження до держбюджету:

на 0,6 мільярда гривень у 2025 році;

на 5 мільярдів гривень у 2026 році;

на 9,4 мільярда гривень у 2027 році;

на 13,9 мільярда гривень у 2028 році.

Зауважте! Законопроєкт отримав підтримку бізнес-асоціацій, МВФ та Єврокомісії. Він був ухвалений Верховною Радою 4 грудня 2024 року, але досі не підписаний президентом.