Як учасники бойових дій можуть отримати додаткову відпустку

Вказана відпустка виплачується коштом роботодавця, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держпраці.

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Зверніть увагу! Надання додаткової відпустки визначено Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Які умови для надання цієї відпустки:

додаткова відпустка надається громадянам з УБД, незважаючи на те, чи це основне місце праці особи, чи робота за сумісництвом;

право на додаткову відпустку підтверджується відповідним посвідченням (у цьому випадку, учасника бойових дій);

ця відпустка не є частиною щорічної.

Надання цієї відпустки здійснюється за спеціальною заявою, яку має подати працівник.

Зауважте! Додаткову відпустку не можна перенести на наступний рік. Також вона не ділиться на частини і не продовжується у випадку припадання святкових днів чи хвороби працівника.