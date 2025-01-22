Как участники боевых действий могут получить дополнительный отпуск

Указанный отпуск выплачивается за счет работодателя, сообщает 24 Канал со ссылкой на Гоструда.

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Обратите внимание! Предоставление дополнительного отпуска определено Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

Какие условия для предоставления этого отпуска:

дополнительный отпуск предоставляется гражданам с УБД, несмотря на то, это ли основное место работы лица, или же работа по совместительству;

право на дополнительный отпуск подтверждается соответствующим удостоверением (в данном случае, участника боевых действий);

этот отпуск не является частью ежегодного.

Предоставление этого отпуска осуществляется по специальному заявлению, которое должен подать работник.

Заметьте! Дополнительный отпуск нельзя перенести на следующий год. Также он не делится на части и не продлевается в случае припадания праздничных дней или болезни работника.