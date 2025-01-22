Как хотят изменить стоимость сигарет

Народный депутат Ярослав Железняк отмечает, что благодаря табачному лобби в Офисе Президента, процесс подписания закона №11090 блокируется, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа.

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Законопроект предусматривает перевод ставок акцизного налога на табачные изделия в евро и продолжение графика повышения акцизов до 2028 года для достижения минимального уровня ЕС – 90 евро за 1000 сигарет.

Как отметил Ярослав Железняк, в 2025 году цена пачки сигарет может вырасти примерно на 40 гривен. По прогнозам Министерства финансов, реализация закона позволит увеличить поступления в госбюджет:

на 0,6 миллиарда гривен в 2025 году;

на 5 миллиардов гривен в 2026 году;

на 9,4 миллиарда гривен в 2027 году;

на 13,9 миллиардов гривен в 2028 году.

Заметьте! Законопроект получил поддержку бизнес-ассоциаций, МВФ и Еврокомиссии. Он был принят Верховной Радой 4 декабря 2024, но до сих пор не подписан президентом.