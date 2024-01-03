Що буде з доларом у 2024 році:ризики зростання валюти

Долар у цьому році може зрости. Така ситуація імовірна через економічну нестабільність та недостатню підтримку з боку партнерів.

Чи зросте долар у 2024 році

Економіст Олег Пендзин каже, що спрогнозувати курс долара на 2024 рік важко, оскільки на валютний ринок впливають зовнішні фактори. Зараз найбільше, ситуація змінюється через затримку надання Україні міжнародної грошової допомоги.

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Олег Пендзин Економічний експерт Якщо макрофінансова допомога буде в тій кількості, яка потрібна економіці України, тобто десь 37 міьярдів доларів курс буде в межах тих, які маємо зараз. Тобто все буде стабільно і буде повністю сценарій 2023 року.

За словами Пендзина, для курсу існує 2 основні ризики:

Зменшення резервів НБУ. Потрібно розуміти, що зараз регулятор це єдине джерело валюти для внутрішнього ринку України.

Імовірне збільшення кількості готівкою гривні, яка перебуває в обігу. Така ситуація можлива при відсутності достатньої макрофінансово допомоги для України. У такому випадку, урядовці будуть вимушені друкувати гривні, а це, своєю чергою, стимулюватиме зростання рівня інфляції.

Сценарій, що відбувається з економікою в процесі друкування грошей, маємо у 2022 році. Тоді було надруковано 400 мільярдів гривень, і курс впав з 26 до 40 гривень за долар,

– вважає Пендзин

Які ризики для валюти існують зараз

21 грудня Єврокомісія повідомила про передачу Україні траншу у розмірі 1,5 мільярда євро.

Пендзин наполягає на тому, що ми маємо враховувати усі сценарії. У тому числі і найбільш негативні. Економіст нагадав, що, станом на зараз, ЄС та США не затвердили новий пакет макрофінансової допомоги для України.

Якщо буде макрофінансова допомога, буде все стабільно. Якщо її не буде або вона буде менше, все буде залежати від обсягу валютних резервів і від можливості й бажання уряду друкувати гроші. Якщо їх буде надруковано багато, курс впаде сильно. І на скільки – не знає ніхто, тому що ніхто не знає, скільки не буде вистачати макрофінансової допомоги,

– наголошує Пендзин

Зараз український бюджет потребує щонайменше 37 мільярдів доларів макрофінансової допомоги. Станом на тепер є лише 10 мільярдів доларів.