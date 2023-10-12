Коливання на ринку валют продовжуються: чи міг НБУ не відпускати курс

3 жовтня НБУ перейшов з фіксовного курсу на керований гнучкий. Ці зміни викликали бурхливі коливання, спричинені у перші чергу, надмірною панікою громадян.

Чи міг НБУ залишити курс фіксованим

Зміни запроваджені НБУ викликали неоднозначну реакцію. Деякі українці вирішили, що такі нововведення спричинять різке зростання курсу. Банкір Тарас Лєсовий наголошує, що цих змін було уникнути неможливо, адже фіксований курс НБУ був лише тимчасовим явищем, повідомляє 24 Канал.

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Тарас Лєсовий Керівник департаменту казначейства Глобус Банку Плани НБУ щодо валютної лібералізації є частиною Меморандуму співпраці з МВФ, згідно з яким Україна бере на себе низку монетарних зобов'язань, і отримає понад 15 мільярдів доларів протягом чотирьох років

Лєсовий пояснює, що перехід до гнучкого курсу, це обов'язковий крок для позитивних змін на валютному ринку. Зараз – найкращий час для таких реформ, адже рівень інфляції в Україні скоротився до 8,6%, а ВВП має бути на рівні 3%.

Маємо розуміти, що поки Україна знаходиться у стані війни, реформи проводяться більш ніж виважено. Лєсовий вважає, що у жовтні це рішення прийняли через те, що саме у цей час відбувається квартальна сплата податків з боку бізнесу. Водночас експортери проводять валютні операції, щоб здійснити підтримку міжбанку у перехідний період.