Як розрахувати свою субсидію
Розмір субсидії залежить від доходу родини, пори року та суми комуналки, яку має сім'я. Ви можете здійснити розрахунки самостійно, або ж звернутися за консультацією в Управління соціального захисту.
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Суму субсидії визначають за такою формулою: від вартості ЖКП віднімається обов'язковий платіж. На які послуги можна отримати такі пільги:
- покупка скрапленого газу і рідкого пічного та твердого побутового палива – надається 1 раз на рік;
- ЖКП;
- абонентське обслуговування, яке надається за індивідуальним договором, йдеться і про внутрішньобудинкові системи;
- обслуговування будинків, які перебувають у кооперативі або ж житлових приміщень, якими володіє об’єднання співвласників.
Розуміємо, що розмір пільг у опалювальний та неопалювальний сезони разюче відрізняється. Деяким споживачам влітку нарахували нульову субсидію. З 1 жовтня почався перерахунок пільг, таким абонентам його зроблять автоматично. Водночас є і ті, хто втратить субсидії, йдеться про громадян, які:
- мають прихований дохід;
- не повідомили ПФУ про зміни у складі родини, фінансовому забезпеченні і інших показниках, які впливають на субсидію.
Як оформити субсидію
Для оформлення субсидії зверніться у ПФУ онлайн чи офлайн. Отримати пільги на оплату комуналки можуть як власники приміщення, так і його орендарі. Які документи для цього потрібні:
- заява;
- декларація про дохід родини, яка проживає за вказаною адресою;
- посвідчення особи;
- договір оренди або свідоцтво про право власності на вказане житлове приміщення.