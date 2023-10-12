Как рассчитать свою субсидию

Размер субсидии зависит от дохода семьи, времени года и суммы коммуналки, которую имеет семья. Вы можете осуществить расчеты самостоятельно или обратиться за консультацией в Управление социальной защиты.

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Сумму субсидии определяют по формуле: от стоимости ЖКУ вычитается обязательный платеж. На какие услуги можно получить эти льготы:

покупка сжиженного газа и жидкого печного и твердого бытового топлива – предоставляется 1 раз в год;

ЖКУ;

абонентское обслуживание, которое предоставляется по индивидуальному договору, идет речь и о внутридомовых системах;

обслуживание домов, находящихся в кооперативе или жилых помещений, которыми владеет объединение совладельцев.

Понимаем, что размер льгот в отопительный и неотапливаемый сезон разительно отличается. Некоторым потребителям летом насчитали нулевую субсидию. С 1 октября начался перерасчет льгот, таким абонентам его сделают автоматически. В то же время есть и те, кто потеряет субсидии, речь идет о гражданах, которые:

имеют скрытый доход;

не сообщили ПФУ об изменениях в составе семьи, финансовом обеспечении и других показателях, влияющих на субсидию.

Обратите внимание! Отменить льготы для семьи могут и из-за смерти основного получателя субсидии – заявителя.

Как оформить субсидию

Для оформления субсидии обратитесь в ПФУ онлайн или офлайн. Получить льготы на оплату коммуналки могут как владельцы помещения, так и арендаторы. Какие документы для этого нужны:

заявление;

декларация про доходы семьи, проживающей по указанному адресу;

удостоверение личности;

договор аренды или свидетельство о праве собственности на указанное жилое помещение.

Заметьте! ВПЛ также имеют право на получение субсидии. Переселенцы получают льготы по упрощенной процедуре, им не нужно предоставлять договор об аренде.