Как рассчитать свою субсидию
Размер субсидии зависит от дохода семьи, времени года и суммы коммуналки, которую имеет семья. Вы можете осуществить расчеты самостоятельно или обратиться за консультацией в Управление социальной защиты.
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Сумму субсидии определяют по формуле: от стоимости ЖКУ вычитается обязательный платеж. На какие услуги можно получить эти льготы:
- покупка сжиженного газа и жидкого печного и твердого бытового топлива – предоставляется 1 раз в год;
- ЖКУ;
- абонентское обслуживание, которое предоставляется по индивидуальному договору, идет речь и о внутридомовых системах;
- обслуживание домов, находящихся в кооперативе или жилых помещений, которыми владеет объединение совладельцев.
Понимаем, что размер льгот в отопительный и неотапливаемый сезон разительно отличается. Некоторым потребителям летом насчитали нулевую субсидию. С 1 октября начался перерасчет льгот, таким абонентам его сделают автоматически. В то же время есть и те, кто потеряет субсидии, речь идет о гражданах, которые:
- имеют скрытый доход;
- не сообщили ПФУ об изменениях в составе семьи, финансовом обеспечении и других показателях, влияющих на субсидию.
Как оформить субсидию
Для оформления субсидии обратитесь в ПФУ онлайн или офлайн. Получить льготы на оплату коммуналки могут как владельцы помещения, так и арендаторы. Какие документы для этого нужны:
- заявление;
- декларация про доходы семьи, проживающей по указанному адресу;
- удостоверение личности;
- договор аренды или свидетельство о праве собственности на указанное жилое помещение.