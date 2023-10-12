Мог ли НБУ оставить курс фиксированным

Изменения, введенные НБУ, вызвали неоднозначную реакцию. Некоторые украинцы решили, что такие нововведения повлекут за собой резкий рост курса. Банкир Тарас Лесовой отмечает, что этих изменений избежать невозможно, ведь фиксированный курс НБУ был лишь временным явлением, сообщает 24 Канал.

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Тарас Лесовой Руководитель департамента казначейства Глобус Банка Планы НБУ по валютной либерализации являются частью Меморандума сотрудничества с МВФ, согласно которому Украина берет на себя ряд монетарных обязательств и получит более 15 миллиардов долларов в течение четырех лет.

Лесовой объясняет, что переход к гибкому курсу – это обязательный шаг к положительным изменениям на валютном рынке. Теперь лучшее время для таких реформ, ведь уровень инфляции в Украине сократился до 8,6%, а ВВП должен быть на уровне 3%.

Надо понимать, что пока Украина находится в состоянии войны, реформы проводятся более чем взвешенно. Лесовой считает, что в октябре это решение было принято из-за того, что именно в это время происходит квартальная уплата налогов со стороны бизнеса. В то же время экспортеры проводят валютные операции, чтобы поддержать межбанк в переходный период.