Чому в кінці вересня буде коливатись курс валют

З наближенням жовтня на ринок непрямо почне тиснути фактор можливих ворожих атак на енергоінфраструктуру. Не виключено певне "нагнітання" суспільних настроїв.

Курс в кінці вересня

Протягом останнього тижня вересня глобальні зміни готівкового курсу долара малоймовірні, якщо НБУ не впровадить наступний крок лібералізації валютного ринку. У розмові з 24 Каналом Тарас Лєсовий розповів про те, які чинники напряму вплинуть на зміни всередині фінансового ринку.

Читайте також Уже без боргів: Нафтогаз вийшов з дефолту

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку В цілому, якщо відкинути можливі глобальні зміни, курс навряд чи перетне межу 38,7 – 39 гривень за долар та 41,7 гривні за євро. Водночас спред залишиться в "притомному" стані – до 0,3 грн, а поточний (щоденний) курс коливатиметься від 0,3 до 0,5 гривень.

На думу банкіра, на готівковий курс найбільше вплинуть:

Стан розвитку економіки (міцна гривня, економічний поступ, що дали змогу регулятору знизити облікову ставку до 20%).

У першому півріччі зафіксоване скорочення дефіциту бюджету від запланованого майже на 40% – на 488 млрд грн (прогнозувалося, що у першому півріччі запланований розписом загального фонду дефіцит бюджету складе 1 237,4 мільярда гривень).

За прогнозом НБУ, очікуване зростання ВВП складе майже на 3% до кінця року, а за підсумками серпня у річному вимірі інфляція скоротилася до 8,6%.

Міжнародна фінансова допомога, що унеможливлює неконтрольоване збільшення дефіциту бюджету (міжнародні надходження за 6 місяців склади 49% від усіх надходжень загального фонду держбюджету).

Своєчасні та досить ефективні рішення НБУ для "зняття напруги" на готівковому ринку – збільшення ліміту продажу банками готівкової валюти до 50 тисяч гривень, а також збільшення ліміту до 200 тисяч гривень для придбання громадянами безготівкової валюти з подальшим її розміщенням на депозитних вкладах.

Зняття низки валютних обмежень – 15 вересня НБУ вніс зміни, зокрема, щодо збільшення пропозиції готівкової валюти (можливості фінсектору з продажу валюти значно розширені). Таким чином, пропозиція готівкової валюти може значно зрости, що позначиться на готівковому курсі.

З одного боку, після змін від 15 вересня на готівковому ринку має збільшитись пропозиція від банків, з іншого – ринок очікує на законодавчі зміни до міжбанківського ринку, що дасть свободу для руху курсу на МВРУ,

– вважає Лєсовий.

За всіма ознаками на готівковому ринку збережеться відносно спокійна ситуація. Найголовніше, що в умовах війни економіка розвивається по висхідній, що дає змогу для подальших оптимістичних прогнозів.