Курс в кінці вересня

Протягом останнього тижня вересня глобальні зміни готівкового курсу долара малоймовірні, якщо НБУ не впровадить наступний крок лібералізації валютного ринку. У розмові з 24 Каналом, Тарас Лєсовий розповів про те, які чинники напряму вплинуть на зміни всередині фінансового ринку.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку В цілому, якщо відкинути можливі глобальні зміни, курс навряд чи перетне межу 38,7 – 39 гривень за долар та 41,7 – гривні за євро. Водночас спред залишиться в "притомному" стані – до 0,3 грн, а поточний (щоденний) курс коливатиметься від 0,3 до 0,5 гривень.

На думу банкіра, на готівковий курс найбільше вплинуть

Стан розвитку економіки (міцна гривня, економічний поступ, що дали змогу регулятору знизити облікову ставку до 20%).

У першому півріччі зафіксоване скорочення дефіциту бюджету від запланованого майже на 40% – на 488 млрд грн (прогнозувалося, що у першому півріччі запланований розписом загального фонду дефіцит бюджету складе 1 237,4 мільярда гривень).

За прогнозом НБУ, очікуване зростання ВВП складе майже на 3% до кінця року, а за підсумками серпня у річному вимірі інфляція скоротилася до 8,6%.

Міжнародна фінансова допомога, що унеможливлює неконтрольоване збільшення дефіциту бюджету (міжнародні надходження за 6 місяців склади 49% від усіх надходжень загального фонду держбюджету).

Своєчасні та досить ефективні рішення НБУ для "зняття напруги" на готівковому ринку – збільшення ліміту продажу банками готівкової валюти до 50 тисяч гривень, а також збільшення ліміту до 200 тисяч гривень для придбання громадянами безготівкової валюти з подальшим її розміщенням на депозитних вкладах.

Зняття низки валютних обмежень – 15 вересня НБУ вніс зміни зокрема щодо збільшення пропозиції готівкової валюти (можливості фінсектору з продажу валюти значно розширені). Таким чином, пропозиція готівкової валюти може значно зрости, що позначиться на готівковому курсі.

З одного боку, після змін від 15 вересня на готівковому ринку має збільшитись пропозиція від банків, з іншого – ринок очікує на законодавчі зміни до міжбанківського ринку, що дасть свободу для руху курсу на МВРУ.

– вважає Лєсовий.

За всіма ознаками на готівковому ринку збережеться відносно спокійна ситуація. Найголовніше, що в умовах війни економіка розвивається по висхідній, що дає змогу для подальших оптимістичних прогнозів.

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