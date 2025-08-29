Українці заборгували мільярди гривень за комунальні послуги з початку війни. Державна служба статистики вперше за понад три роки відкрила дані по заборгованості населення.

Скільки заборгували українці?

Станом на ІІ квартал 2025 року борги українців за комунальні послуги сягнули 106,6 мільярда гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держстат.

Від початку повномасштабного вторгнення заборгованість населення зросла на 25,3 мільярда гривень.

За даними статистики на кінець 2021 року борги за комуналку становили 81,3 мільярда гривень.

Втім, враховуючи те, що комунальні послуги за цей час значно подорожчали, зростання боргів можна вважати помірним.

Найбільше українці заборгували за теплопостачання та гарячу воду – 35, 2 мільярда гривень. Однак й інші борги чималі:

за газопостачання – 32,3 мільярда гривень;

за електроенергію – 17,1 мільярда гривень;

за холодну воду – 10,2 мільярда гривень;

за управління багатоквартирним будинком – 8,8 мільярда гривень;

за вивіз сміття – 3,1 мільярда гривень.

У ІІ кварталі 2025 року борги продовжили рости. Держстат зазначає, що за цей період населенню нарахували до сплати за комунальні послуги 64,3 мільярда гривень, а українці сплатили лише 51,5 мільярда гривень.

Важливо! Зауважимо, що наразі в Україні заборонено підвищувати тарифи на газ, гарячу воду та тепло. Проте мораторій не діє щодо цін на електроенергію та холодну воду.

Комунальні послуги в Україні: що відомо?