Понад 100 мільярдів боргів: Держстат розкрив, за які послуги не платять українці
- Станом на ІІ квартал 2025 року загальні борги за комуналку українців досягли 106,6 мільярда гривень.
Найбільші борги зафіксовано за теплопостачання та гарячу воду (35,2 млрд грн), газопостачання (32,3 млрд грн) та електроенергію (17,1 млрд грн).
Українці заборгували мільярди гривень за комунальні послуги з початку війни. Державна служба статистики вперше за понад три роки відкрила дані по заборгованості населення.
Скільки заборгували українці?
Станом на ІІ квартал 2025 року борги українців за комунальні послуги сягнули 106,6 мільярда гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держстат.
Від початку повномасштабного вторгнення заборгованість населення зросла на 25,3 мільярда гривень.
- За даними статистики на кінець 2021 року борги за комуналку становили 81,3 мільярда гривень.
- Втім, враховуючи те, що комунальні послуги за цей час значно подорожчали, зростання боргів можна вважати помірним.
Найбільше українці заборгували за теплопостачання та гарячу воду – 35, 2 мільярда гривень. Однак й інші борги чималі:
- за газопостачання – 32,3 мільярда гривень;
- за електроенергію – 17,1 мільярда гривень;
- за холодну воду – 10,2 мільярда гривень;
- за управління багатоквартирним будинком – 8,8 мільярда гривень;
- за вивіз сміття – 3,1 мільярда гривень.
У ІІ кварталі 2025 року борги продовжили рости. Держстат зазначає, що за цей період населенню нарахували до сплати за комунальні послуги 64,3 мільярда гривень, а українці сплатили лише 51,5 мільярда гривень.
Важливо! Зауважимо, що наразі в Україні заборонено підвищувати тарифи на газ, гарячу воду та тепло. Проте мораторій не діє щодо цін на електроенергію та холодну воду.
Комунальні послуги в Україні: що відомо?
- Нещодавно уряд розробив законопроєкт для посилення контролю за пільгами на комуналку для певних категорій українців. За ним пільговики зобов'язані будуть використовувати субсидію лише на оплату послуг ЖКГ, якщо хочуть зберегти знижку. На думку уряду, це допоможе подолати проблему з боржниками.
- Також українців попередили що масово відключатимуть газ. Це стосується тих хто споживачів, які постійно ігнорують платіжки за розподіл газу оскільки вважають їх незаконними.
- Тим часом НБУ прогнозує, що тарифи на комунальні послуги зростуть у 2026 році. Про це йдеться в інфляційному звіті Нацбанку за липень. Втім, у Верховній Раді з таким прогнозом не погоджуються та кажуть, що наразі підстав для підвищення цін на газ та електроенергію немає.