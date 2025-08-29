Украинцы задолжали миллиарды гривен за коммунальные услуги с начала войны. Государственная служба статистики впервые за более чем три года открыла данные по задолженности населения.

Сколько задолжали украинцы?

По состоянию на II квартал 2025 года долги украинцев за коммунальные услуги достигли 106,6 миллиарда гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат.

Смотрите также Осень приближается: что будет с тарифами на тепло накануне отопительного сезона

С начала полномасштабного вторжения задолженность населения выросла на 25,3 миллиарда гривен.

По данным статистики на конец 2021 года долги за коммуналку составляли 81,3 миллиарда гривен.

Впрочем, учитывая то, что коммунальные услуги за это время значительно подорожали, рост долгов можно считать умеренным.

Больше всего украинцы задолжали за теплоснабжение и горячую воду – 35, 2 миллиарда гривен. Однако и другие долги немалые:

за газоснабжение – 32,3 миллиарда гривен;

за электроэнергию – 17,1 миллиарда гривен;

за холодную воду – 10,2 миллиарда гривен;

за управление многоквартирным домом – 8,8 миллиарда гривен;

за вывоз мусора – 3,1 миллиарда гривен.

Во II квартале 2025 года долги продолжили расти. Госстат отмечает, что за этот период населению насчитали к оплате за коммунальные услуги 64,3 миллиарда гривен, а украинцы заплатили только 51,5 миллиарда гривен.

Важно! Заметим, что сейчас в Украине запрещено повышать тарифы на газ, горячую воду и тепло. Однако мораторий не действует в отношении цен на электроэнергию и холодную воду.

Коммунальные услуги в Украине: что известно?