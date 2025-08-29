Более 100 миллиардов долгов: Госстат раскрыл, за какие услуги не платят украинцы
- По состоянию на II квартал 2025 года общие долги за коммуналку украинцев достигли 106,6 миллиарда гривен.
Наибольшие долги зафиксированы за теплоснабжение и горячую воду (35,2 млрд грн), газоснабжения (32,3 млрд грн) и электроэнергию (17,1 млрд грн).
Украинцы задолжали миллиарды гривен за коммунальные услуги с начала войны. Государственная служба статистики впервые за более чем три года открыла данные по задолженности населения.
Сколько задолжали украинцы?
По состоянию на II квартал 2025 года долги украинцев за коммунальные услуги достигли 106,6 миллиарда гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат.
С начала полномасштабного вторжения задолженность населения выросла на 25,3 миллиарда гривен.
- По данным статистики на конец 2021 года долги за коммуналку составляли 81,3 миллиарда гривен.
- Впрочем, учитывая то, что коммунальные услуги за это время значительно подорожали, рост долгов можно считать умеренным.
Больше всего украинцы задолжали за теплоснабжение и горячую воду – 35, 2 миллиарда гривен. Однако и другие долги немалые:
- за газоснабжение – 32,3 миллиарда гривен;
- за электроэнергию – 17,1 миллиарда гривен;
- за холодную воду – 10,2 миллиарда гривен;
- за управление многоквартирным домом – 8,8 миллиарда гривен;
- за вывоз мусора – 3,1 миллиарда гривен.
Во II квартале 2025 года долги продолжили расти. Госстат отмечает, что за этот период населению насчитали к оплате за коммунальные услуги 64,3 миллиарда гривен, а украинцы заплатили только 51,5 миллиарда гривен.
Важно! Заметим, что сейчас в Украине запрещено повышать тарифы на газ, горячую воду и тепло. Однако мораторий не действует в отношении цен на электроэнергию и холодную воду.
Коммунальные услуги в Украине: что известно?
- Недавно правительство разработало законопроект для усиления контроля за льготами на коммуналку для определенных категорий украинцев. По нему льготники обязаны будут использовать субсидию только на оплату услуг ЖКХ, если хотят сохранить скидку. По мнению правительства, это поможет преодолеть проблему с должниками.
- Также украинцев предупредили что массово будут отключать газ. Это касается тех кто потребителей, которые постоянно игнорируют платежки за распределение газа поскольку считают их незаконными.
- Тем временем НБУ прогнозирует, что тарифы на коммунальные услуги вырастут в 2026 году. Об этом говорится в инфляционном отчете Нацбанка за июль. Впрочем, в Верховной Раде с таким прогнозом не согласны и говорят, что сейчас оснований для повышения цен на газ и электроэнергию нет.