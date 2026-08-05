Російська атака забрала життя шістьох працівників "Сільпо": компанія повідомила про трагедію

Російський масований обстріл України в ніч проти 5 серпня забрав життя шістьох працівників мережі "Сільпо". У компанії повідомили, що пожежі виникли на двох розподільчих центрах, а кількість постраждалих ще уточнюється.

Російський удар забрав життя працівників "Сільпо"

Мережа супермаркетів "Сільпо" повідомила про трагічні наслідки російського масованого обстрілу в ніч проти 5 серпня. Унаслідок атаки виникли пожежі на двох розподільчих центрах компанії.

За інформацією пресслужби, станом на останні дані загинули шестеро працівників. Водночас інформація про кількість постраждалих ще уточнюється.

Загинули 6 співробітників / Скриншот з Facebook

У компанії наголосили, що ця трагедія стала великою втратою для всього колективу та запевнили, що підтримують постійний зв'язок із родинами загиблих і постраждалих.

Компанія пообіцяла підтримку сім'ям загиблих

У своєму зверненні "Сільпо" висловило співчуття близьким загиблих співробітників та заявило про готовність надати всю необхідну допомогу.

"За останніми даними, шестеро працівників загинули. Інформація про кількість постраждалих ще уточнюється. Це невимовна втрата для всіх нас. Ми постійно на зв’язку з близькими потерпілих і готові надати всю необхідну допомогу", – зазначили у компанії.

Також у "Сільпо" висловили найщиріші співчуття родинам і друзям загиблих. Наслідки російської атаки ще ліквідовують, а інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань продовжує оновлюватися.

Зверніть увагу, масована російська атака по Києву та області завдала значних збитків не лише житловій забудові, а й бізнесу. Після ударів по магазинах, складах і логістичних об'єктах уряд анонсував термінові кроки для підтримки підприємств.