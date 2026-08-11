Це лише початок: у розвідці розповіли, що надалі очікує на Wildberries

Удари по складах відомої компанії Wildberries у Росії зруйнували бізнес-модель найбільшого маркетплейсу країни. Раніше він щорічно продавав товарів на ту суму, яка буквально дорівнює 3% національного ВВП.

Що відбувається з компанією Wildberries

Водночас прямі збитки компанії можуть перевищити 100 мільярдів рублів, а за песимістичним сценарієм – до 200 мільярдів, про що повідомили у Службі зовнішньої розвідки.

Загальна потреба маркетплейса у фінансуванні оцінюється вже у 1,3 трильйона рублів. Тобто цю суму компанія позичить лише для того, аби не втратити платоспроможність.

Зокрема, оборот Wildberries вже скоротився мінімум на чверть. Це навіть підірвало фінансову піраміду, яку роками вибудовувала власниця компанії Тетяна Кім.

Раніше компанія отримувала кошти від покупця одразу, перераховуючи йому гроші лише за кілька тижнів.

Всі ці тижні сума залишалась в обіговому капіталі компанії.

Тобто модель тримається, поки оборот зростає. А як тільки він падає, то "піраміда" різко падає. Це означає, що накопичені витрати перестають покриватися притоком нових грошей, а компанія нарощує збитки.

Оборот маркетплейсу продовжує падати, і це лише початок тривалого спаду: після такого удару компанія залишиться збитковою на роки вперед,

– пояснили у розвідці.

Уряд Росії вже анонсує пакет підтримки для продавців:

податкові канікули; субсидовані кредити; а маркетплейсу можуть дозволити використовувати склади "Пошти Росії".

Водночас Кремль не має грошей на пільгові кредити для Wildberries – якщо не запускати додаткову емісію.

За даними російського Мінфіну, за першу половину року дефіцит федерального бюджету досяг 5,7 трильйона рублів. За прогнозом аналітиків Кремля, до кінця року "діра" збільшитися до 7 трильйонів рублів, а за оцінками Центрального банку Росії може перевищити 8 трильйонів рублів.