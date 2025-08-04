Австрійський суд ухвалив рішення стягнути з Росії на користь "Нафтогазу" 120 мільйонів євро. Компенсація відбуватиметься через активи.

Як "Нафтогаз" поверне майно, захоплене Росією?

Вказане рішення є частиною справи про компенсацію майна, яке Росія незаконно захопила у "Нафтогазу", повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.

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Зверніть увагу! Йдеться саме про незаконно захоплене майно у Криму.

Сергій Корецький Глова правління НАК "Нафтогаз України" Черговий практичний крок на шляху до стягнення з Росії понад 5 мільярдів доларіа за незаконно захоплені активи Групи Нафтогаз в Криму. Аналогічні дії тривають і в інших юрисдикціях. Росія заплатить за все. Рано чи пізно. Обов'язково!

Кошти "Нафтогаз" отримає через продаж на аукціоні більш як 20 об'єктів нерухомості, що належать Росії. Йдеться про російське майно на території Австрії.

Нагадаємо! У квітні 2025 року французький суд в арбітражі проти Росії присудив компенсацію на користь "Нафтогазу". Розпочалась ця судова тяганина ще у жовтні 2016 року. Проте Росія відмовляється виплачувати гроші "Нафтогазу". Саме тому українська компанія була вимушена ініціювати кампанію зі стягнення.