Окрема категорія українців може отримувати компенсацію за витрачені на продукти гроші. Оформити допомогу можна через Дію чи ЦНАП.

Хто може отримати компенсацію за продукти?

Компенсацію вартості продуктів харчування надають громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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З 1 липня 2025 року обов’язок виплачувати цю компенсацію поклали на органи Пенсійного фонду. Пільга надається 1 та 2 категоріям постраждалих, серед яких:

Особи, яким встановлено статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

Учасники ліквідації ядерних аварій;

Потерпілі від Чорнобильської катастрофи;

Потерпілі від радіаційного опромінення.

Як отримати компенсацію?

Для призначення та виплати компенсації подається заява, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та копія посвідчення чорнобильця. Звернутися з цими документами можна:

до сервісного центру Пенсійного фонду;

поштою або в електронному вигляді через портал Дія;

через уповноважених осіб місцевої влади або ЦНАП.

Проте є випадки, коли компенсувати вартість продуктів не зможуть:

подання документів не в повному обсязі;

зміна місця реєстрації;

втрата статусу чорнобильця.

Зауважте! Грошова компенсація призначається не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.