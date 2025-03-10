Опалення буде вимкнено та обмежено: на які міста відчують зміни

У Херсоні планують закінчити опалювальний сезон. Це відбудеться достроково через потепління.

Коли відключать опалення у Херсоні

У Херсоні відключать опалення 12 березня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Романа Мірочко.

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Роман Мірочко Керівник Херсонської міської військової адміністрації 12 березня завершується опалювальний сезон для об’єктів соціально-культурної сфери, а також споживачів теплової енергії від централізованого опалення, незалежно від організаційно-правових форм та форм власності.

Зверніть увагу! Водночас будинки і квартири, обладнані системами індивідуального опалення, будуть опалюватись до 30 квітня.

Що буде з опаленням у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов сказав, що в Харкові відключати опалення не будуть повністю. Впроваджують лише обмеження.

Ігор Терехов Міський голова Харкова За прогнозами, наступного тижня знову очікуються мінусові температури, тому повне вимкнення опалення зараз є недоцільним. Проте ми вже перейшли на дискретний режим роботи котелень – простими словами, це означає, що вдень, коли на вулиці тепліше, ми прикручуємо подачу тепла у будинках, а вночі, навпаки, додаємо.

За словами Терехова, таким чином вдається економити ресурси. Зокрема, зараз витрати газу уже зменшились на 20%, завдяки впровадженню цих обмежень.