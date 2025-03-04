Опалення тимчасово призупинять

Через потепління "Львівтеплоенерго" тимчасово вимикатиме опалення, щоб уникнути перегріву будівель та зменшити витрати на тепло, передає 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

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Опалення вимикатимуть з 10:00 до 16:00 години. Водночас усі системи теплопостачання працюватимуть у режимі економії.

Львівські тепловики пояснюють, що мешканці можуть самостійно регулювати подачу тепла на будинковому вводі, а в будинках з індивідуальними тепловими пунктами цей процес відбувається автоматично.

Температура теплоносія змінюється залежно від погоди: коли надворі теплішає, вона зменшується, а під час похолодання – збільшується.

Зауважте! За прогнозами синоптиків, найближчими днями температура повітря вдень коливатиметься від 9 до 19 градусів тепла.