Отопление временно приостановят

Из-за потепления "Львовтеплоэнерго" временно будет выключать отопление, чтобы избежать перегрева зданий и уменьшить расходы на тепло, передает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

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Отопление будут выключать с 10:00 до 16:00 часов. В то же время все системы теплоснабжения будут работать в режиме экономии.

Львовские тепловики объясняют, что жители могут самостоятельно регулировать подачу тепла на домовом вводе, а в домах с индивидуальными тепловыми пунктами этот процесс происходит автоматически.

Температура теплоносителя меняется в зависимости от погоды: когда на улице теплеет, она уменьшается, а во время похолодания – увеличивается.

Заметьте! По прогнозам синоптиков, ближайшие дни температура воздуха днем будет колебаться от 9 до 19 градусов тепла.