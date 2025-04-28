Індексацію у березні провели не всім: хто з пенсіонерів не отримав підвищення

Не всі пенсіонери відчули підвищення у 2025 році. Таким чином, для окремих категорій пенсіонерів індексацію з 1 березня так і не провели, пояснюючи це тим, що їхні пенсію відповідають актуальним зарплатам.

Яким категоріям не підвищили пенсії з березня

Індексацію у 2025 році не відчули пенсіонери, які вийшли на пенсію після 1 січня цього року. Річ у тім, що їхні пенсії вже розраховані відповідно до актуальних зарплат, а тому підвищення не передбачене, передає 24 Канал.

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Крім того, підвищення не отримали люди, які вийшли на пенсію протягом останніх 4 років. Хоч для такої категорії можливі невеликі надбавки.

Водночас як розповідає адвокат Іван Хомич у коментарі УНІАН, насправді індексація пенсій в Україні відноситься не до самих пенсій, а до одного з показників, який є частиною формули для обчислення виплати.

Завдяки тому, що схема індексації пенсій досить заплутана та складна, уряду фактично вдалося виключи осіб, яким пенсія була призначена упродовж останніх 4 років,

– каже Хомич.

Зауважте! На сьогодні в Україні зосереджено увагу на індексуванні застарілих пенсій, які призначені до 2021 року.