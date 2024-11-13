"Тисяча Зеленського" дістанеться не всім: чи можна отримати цю допомогу зараз

Президент України Володимир Зеленський анонсував надання українцям нової допомоги. Фактично, українці зможуть отримати 1 тисячу гривень взимку від держави.

Хто не отримає допомогу

Українці, що вимушені були виїхати як біженці за кордон, не зможуть отримати обіцяну тисячу, повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Читайте також Нова виплата для переселенців: хто з ВПО зможе отримати грошову допомогу

При цьому, українці, що продовжують жити в Україні зможуть отримати зимову виплату. Гроші нараховуватимуться на карту "Національний кешбек"

Зверніть увагу! Поки що реєстрація для отримання цієї виплати не відкрита.

Коли українці отримають тисячу Зеленського

У грудні розпочнеться реєстрація для отримання цієї виплати. Заявка подаватиметься через застосунок Дія.

Важливо! Громадянам надходитиме 1 тисяча гривень єдиноразово. Цю суму не планують оподатковувати.

Кошти надходитимуть згодом, після того, як пройде опрацювання поданих заявок.

Зауважте! Цю допомогу можна витратити на комунальні послуги, допомогу армії, абонентські платежі, облігації, книги українського виробництва, тощо. На використання коштів українці матимуть зимові місяці (грудень 2024 – лютий 2025).