Потрібно знати всім: цим пенсіонерам не надійде пенсія у жовтні
Джерело:Мінрегінтеграції
Пенсіонери можуть отримувати свою пенсію різними методами. Більшість громадян обирає нарахування коштів на пенсійний рахунок у банку. Однак, є і ті, хто отримує гроші готівкою через "Укрпошту".
Хто не зможе отримати пенсію
У Мінреінтеграції повідомили, що обмеження стосуватиметься пенсіонерів, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року. За умови, що такі особи не пройшли ідентифікацію.
Читайте також Спочатку зріс, а нині знизився: уряд Німеччини змінив прогноз ВВП
Нагадаємо! Пенсіонери мали пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року.
Якщо особа з якихось причин не встигла пройти ідентифікацію, вона може зробити це і зараз у будь-який зручний спосіб:
- у відділенні ПФУ;
- у особистому кабінеті вебпорталу ПФУ;
- через відділення АТ "Ощадбанк";
- через відеоконференцію;
- у дипломатичній установі України за кордоном.
Після проходження ідентифікації виплата пенсії буде продовжена. Кошти будуть виплачені за всі місяці, за які людина не отримувала пенсію через непроходження ідентифікації,
– йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.
Зверніть увагу! Якщо пенсіонер не пройшов ідентифікацію, йому не скасовують пенсію. Кошти утримуються на рахунках ПФУ і не передаються особі до з'ясування усіх обставин.