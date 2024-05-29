Не підлягають індексації: у кого пенсійні виплати в Україні не зростають

В Україні не усі отримали підвищення пенсійних виплат у звʼязку із весняною індексацією. Тобто, є ті категорії пенсіонерів, сума виплат яких "заморожується" та не змінюється попри індексацію.

У кого пенсія не підлягає індексації

Відтак, частина пенсіонерів за законодавством не може претендувати на індексацію виплат. В першу чергу, це особи, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років, оскільки їхні пенсії вже враховують нещодавні економічні зміни.

Читайте також: Правила виходу на пенсію зміняться: хто ризикує залишитися без виплат

Сюди ж відносяться пенсіонери, котрі отримують мінімальну пенсію, адже держава уже здійснює їх доплати для досягнення пенсійного мінімуму, та особи з високими пенсіями.

Індексація пенсій є важливим засобом для підтримання фінансового добробут пенсіонерів, допомагаючи їм пристосуватися до змін в економіці.

Попри це, такі пенсіонери можуть розраховувати на надбавку при досягненні 70-річчя. Така доплата нараховується автоматично, у місяць коли особа досягає визначеного віку. Розмір цієї надбавки зростає з часом. Її сума складає від 300 до 570 гривень залежно від віку.

Що відомо про березневу індексацію

У березні 2024 року було проведено індексацію пенсій, яка охопила близько 10 мільйонів українців. Весняне підвищення пенсій здійснювалося з коефіцієнтом 1,079, що призвело до зростання пенсій майже на 8%. Мінімальне збільшення пенсії склало 100 гривень, тоді як максимальне досягло 1 577 гривень.

Індексації також підлягали пенсії за інвалідністю, у зв'язку з втратою годувальника, пенсії військовослужбовців, науковців, державних службовців та чорнобильські пенсії.