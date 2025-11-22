Отримають таки не усі: кому не нарахують тисячу Зеленського

Не всі українці можуть розраховувати на виплату "тисячі Зеленського". Хто точно залишиться без виплати та чому деякі категорії громадян не отримають допомогу, читайте далі.

Хто не отримає тисячу від держави?

У межах урядової програми "Зимова підтримка 2025" тисячу гривень отримають більшість українців, але не всі, пише 24 Канал із посиланням на "Зимову єПідтримку".

Цікаво У Мінцифрі розкрили, скільки українців подали заявки на "Зимову підтримку"

Виплата не нараховується тим, хто:

залишився на тимчасово окупованих територіях;

виїхав і отримав прихисток за кордоном.

Програма охоплює громадян, які офіційно проживають в Україні, включно з дітьми (виплати на дітей оформлюють батьки або законні представники).

Цікаво! Минулого року допомогу отримало понад 14 мільйонів українців, а цього року очікують близько 11 мільйонів отримувачів.

На що можна витратити тисячу Зеленського?

Як пише Судово-юридична газета, кошти програми можна витратити на два основні напрямки:

Благодійна підтримка: допомога Силам оборони та відновленню країни.

допомога Силам оборони та відновленню країни. Оплата українських товарів та послуг, включно з: комунальними платежами, зв’язком, медичними послугами, одягом та взуттям, продуктами харчування, книжками, поштовими послугами, благодійністю та купівлею військових облігацій.

Зверніть увагу! Батькам та опікунам для отримання виплат на дітей слід подавати заяви з 15 листопада через "Дію" або відділення "Укрпошти".

