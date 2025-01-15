Хто з пенсіонерів отримає доплату до пенсії понад 2 тисячі гривень у січні

Частина пенсіонерів отримає доплату до пенсії – 2 361 гривню. Така виплата надається громадянам, що належать до певних категорій.

У кого зросте пенсія на понад 2 тисячі гривень у 2025

Доплата надаватиметься пенсіонерам зі статусом "чорнобильця", за умови, що вони не працюють, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне".

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Тетяна Коваль Начальниця Управління пенсійного забезпечення в Черкаській області Доплата непрацюючим людям, які живуть у зоні безумовного обов’язкового відселення та у зоні гарантованого добровільного відселення встановлюється за умови, що вони проживали у цих зонах станом на 26 квітня 1986 року, тобто на момент аварії на Чорнобильській АЕС або у період із 26 квітня 1986 року по 1 січня 1993 року.

Коваль зауважує, що лише вказана категорія пенсіонерів отримуватиме цю доплату. Виплата надаватиметься на період дії воєнного стану.

Зверніть увагу! Ця доплата встановлена законом України "Про Державний бюджет на 2025 рік".