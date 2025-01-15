У кого вырастет пенсия более чем на 2 тысячи гривен в 2025 году

Доплата будет предоставляться пенсионерам со статусом "чернобыльца", при условии, что они не работают, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Суспильнэ".

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Татьяна Коваль Начальница Управления пенсионного обеспечения в Черкасской области Доплата неработающим людям, которые живут в зоне безусловного обязательного отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения устанавливается при условии, что они проживали в этих зонах по состоянию на 26 апреля 1986 года, то есть на момент аварии на Чернобыльской АЭС или в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года.

Коваль отмечает, что только указанная категория пенсионеров будет получать эту доплату. Выплата предоставляется на период действия военного положения.

Обратите внимание! Эта доплата установлена законом Украины "О Государственном бюджете на 2025 год".