Пенсії проіндексують не всім: у кого з пенсіонерів виплати не виростуть

У березні 2025 року в Україні традиційно проведуть індексацію пенсій. На неї вже передбачено кошти в державному бюджеті.

Як проіндексують пенсії

Остаточний розмір підвищення поки невідомий – його розрахують наприкінці лютого – на початку березня, передає 24 Канал з посиланням на NV.

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Він залежатиме від рівня інфляції за рік та середнього зростання зарплат, з яких сплачують єдиний соціальний внесок.

Зауважте! Експерти прогнозують, що пенсії збільшаться приблизно на 10%. Водночас закон передбачає мінімальне підвищення на 100 гривень і максимальне – не більше 1 500 гривень. Однак індексація торкнеться не всіх пенсіонерів.

Кого індексація не торкнеться

Деякі пенсіонери можуть не відчути індексації, оскільки підвищення стосується лише основного розміру пенсії, розрахованого за пенсійною формулою, без урахування доплат і надбавок.

Наприклад, якщо пенсія за розрахунками становить 1 230 гривень, а завдяки доплатам її доводять до мінімального рівня 2 361 гривня, то після індексації на 10% основний розмір зросте до 1 353 гривень. Однак доплата просто зменшиться, і загальний розмір пенсії залишиться тим самим – 2 361 гривня.

Зауважте! Індексація передбачена для осучаснення пенсій, призначених у попередні роки. Тому пенсіонери, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років, не отримають перерахунку.