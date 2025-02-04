Для чого банки перевіряють грошові надходження пенсіонера

Нардеп Данило Гетманцев наголосив, що посилення фінмоніторингу це ще один крок у напрямку до цивілізованого світу, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українські новини".

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Данило Гетманцев Глава комітету Верховної Ради України Якщо по картці пенсіонера проходять гроші, які абсолютно ніяк не відповідають його пенсії, то комерційний банк має право запитати: "Звідки в тебе ці гроші?" Пенсіонер може відповісти на це питання, надавши підтвердження походження цих грошей. Довести, що ці гроші не отримані злочинним шляхом.

Гетманцев уточнив, що ліміти на перекази між картками будуть діяти постійно. До фінмоніторингу таких операцій уже доєдналось 44 банки.

Ми не можемо говорити про те, що рішення щодо якогось обмеження ухвалено Національним банком і після цього воно буде скасоване. Це постійна робота з упередження зловживань з безготівковими розрахунками для наркоторговлі та нелегальної торгівлі і аж до тероризму,

– зауважив нардеп.

За словами Гетманцева, якщо особа пройшла перевірку, їй дадуть спокій.

Нагадаємо! Фінмоніторинг та ліміти на карткові перекази для громадян з груп ризику були впроваджені з 1 лютого.