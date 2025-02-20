Деяким пенсіонерам доведеться звернутися по перерахунок до ПФУ

Більшість перерахунків пенсій для працюючих пенсіонерів у Україні відбувається автоматично. Втім, є винятки, коли потрібно звертатися до Пенсійного фонду.

Кому перерахують пенсії

З 1 квітня в Україні розпочинається процес перерахунку пенсій для певної категорії пенсіонерів, передає 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Йдеться про тих працюючих пенсіонерів, котрі станом на 1 березня мають два роки роботи після призначення або останнього перерахунку пенсії.

Також пенсії перерахують тим, хто працював менш як два роки, але з моменту призначення або останнього перерахунку пенсії пройшло 24 місяці.

Зауважте! Переважно, для отримання нового розрахунку пенсії не потрібно вживати жодних дій, оскільки перерахунок здійснюється автоматично. Проте існують випадки, коли необхідно подати заяву до Пенсійного фонду.

Кому звернутися по перерахунок

Працюючі пенсіонери, які набрали необхідний стаж після 1 березня, мають право подати заяву на перерахунок пенсії.

Наприклад! Якщо пенсіонер вийшов на пенсію у травні 2023 року і продовжив працювати, то він має звернутися до Пенсійного фонду України у травні наступного року, адже станом на 1 березня у нього не буде 24 місяців стажу.

Що стосується самого перерахунку пенсій, що стартує з 1 квітня, важливо розуміти, що фактичні виплати з урахуванням перерахунку почнуть надходити лише в червні, включаючи доплати за квітень і травень.

Коли будуть збільшені пенсії

Оскільки дані про сплату єдиного соціального внеску від підприємств зазвичай надходять у травні (термін подання бухгалтерських звітів – до 10 травня), пенсіонери, які продовжують працювати, отримають збільшені пенсії лише у червні.

Важливо! Перерахунок пенсій здійснюється тільки для тих, хто вийшов на пенсію за віком та продовжує працювати. Тим пенсіонерам, що отримують пенсію за вислугу років, перерахунок буде проведено лише після досягнення ними пенсійного віку.