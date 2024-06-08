Для яких пенсіонерів пенсії не підвищуватимуть

Під час весняної індексації не всім українцям похилого віку підвищили пенсії. Для деяких виплати залишилися замороженими, а отже їх змінювати немає права згідно із законодавством.

Кому та чому не підвищили пенсію у 2024 році

Для деяких категорій цьогоріч не відбулося індексації. Все через те, що відповідно до законодавства, для людей, які вже накопичили пенсію під час останніх економічних змін та вийшли на пенсію протягом останніх 3 років, пенсії залишають незмінними.

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У цей перелік входять ще й пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію, а також, пенсіонери з високим рівнем пенсії. Це через те, що держава ще раніше збільшила розмір доплати до мінімальної пенсії.

Мінімальна зарплата у 2024 році становить 8 000 гривень. Відповідно, мінімальна пенсія мала б бути 3 200 гривень, але її встановили на рівні 3 370 гривень. Для осіб, які досягли віку 65 років та не мають необхідного страхового стажу, мінімальні пенсійні виплати встановили на рівні 2 725 гривень.

Пенсіонери, що не отримали підвищення після індексації, можуть розраховувати на надбавку після досягнення 70 років. Її нараховують автоматично в місяць досягнення такого віку. З часом розмір такої доплати збільшується – від 300 до 570 гривень залежно від віку.

Кому в березні виплатити більші пенсії

Щорічна індексація відбулася у березні і її було проведено для майже 10 мільйонів українців похилого віку.

Пенсії цієї весни підвищили в 1,079 разів. Це збільшило виплати майже на 8%.

Мінімальний розмір підвищення пенсії становив 100 гривень,

Максимальний – 1 577 гривень.

Підвищили пенсії по інвалідності у зв'язку з втратою годувальника, пенсії військовослужбовців, науковців і державних службовців, а також чорнобильські пенсії.