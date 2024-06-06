Як докупити стаж

Особа, яка ще не є пенсіонером може отримати стаж, завдяки добровільним внескам. Головною умовою є те, що дані про цього громадянина мають бути зафіксовані у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування

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Щоб особі зарахували дані про стаж за повний місяць, розмір її добровільного внеску не може бути меншим за мінімальний страховий внесок (зараз він складає 22% від визначеної в Україні мінімальної зарплати). Тобто це 1 760 гривень.

Зверніть увагу! Кінцева сума та частота передачі внесків визначається громадянином.

Які пенсії в Україні зараз

С початку 2024 року пенсії в Україні зросли. Зараз середні показники такі:

5 743,27 гривні отримують пенсіонери в середньому;

6 094,28 гривні – середня виплата серед працюючих пенсіонерів.

Попри збільшення виплат, 26,84% пенсіонерів мають пенсії менш як 3 тисячі гривень. Найбільше – понад 10 тисяч гривень отримують лише 12,06% громадян. Інші пенсіонери мають такі виплати: