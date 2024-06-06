Как докупить стаж
Лицо, которое еще не является пенсионером может получить стаж, благодаря добровольным взносам. Главным условием является то, что данные об этом гражданине должны быть зафиксированы в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования
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Чтобы лицу зачислили данные о стаже за полный месяц, размер его добровольного взноса не может быть меньше минимального страхового взноса (сейчас он составляет 22% от определенной в Украине минимальной зарплаты). То есть это 1 760 гривен.
Какие пенсии в Украине сейчас
С начала 2024 года пенсии в Украине выросли. Сейчас средние показатели такие:
- 5 743,27 гривны получают пенсионеры в среднем;
- 6 094,28 гривны – средняя выплата среди работающих пенсионеров.
Несмотря на увеличение выплат, 26,84% пенсионеров имеют пенсии менее 3 тысяч гривен. Больше – более 10 тысяч гривен получают лишь 12,06% граждан. Остальные пенсионеры имеют такие выплаты:
- 17,27% лиц получают от 3 001 до 4 000 гривен;
- 18,61% – от 4 001 до 5 000 гривен;
- 25,22% – от 5 001 до 10 000 гривен.