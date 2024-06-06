Как докупить стаж

Лицо, которое еще не является пенсионером может получить стаж, благодаря добровольным взносам. Главным условием является то, что данные об этом гражданине должны быть зафиксированы в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования

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Чтобы лицу зачислили данные о стаже за полный месяц, размер его добровольного взноса не может быть меньше минимального страхового взноса (сейчас он составляет 22% от определенной в Украине минимальной зарплаты). То есть это 1 760 гривен.

Обратите внимание! Конечная сумма и частота передачи взносов определяется гражданином.

Какие пенсии в Украине сейчас

С начала 2024 года пенсии в Украине выросли. Сейчас средние показатели такие:

5 743,27 гривны получают пенсионеры в среднем;

6 094,28 гривны – средняя выплата среди работающих пенсионеров.

Несмотря на увеличение выплат, 26,84% пенсионеров имеют пенсии менее 3 тысяч гривен. Больше – более 10 тысяч гривен получают лишь 12,06% граждан. Остальные пенсионеры имеют такие выплаты: