Не для всіх: хто і на скільки отримає підвищення пенсії з квітня

З квітня 2025 року частина українських пенсіонерів отримає підвищення пенсій. Однак це буде не індексація, а автоматичний перерахунок для певних категорій громадян.

Кому підвищать пенсії у квітні

Перерахунок пенсій відбудеться для пенсіонерів, які продовжують офіційно працювати та сплачувати внески до Пенсійного фонду. Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак, передає 24 Канал із посиланням на РБК-Україна.

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Дарія Марчак Заступниця міністра соціальної політики Для пенсіонерів, які продовжують працювати, у квітні автоматично буде здійснено перерахунок пенсій. Він врахує додаткові пенсійні права, які вони накопичили за останній рік роботи.

Розмір підвищення залежатиме від таких факторів:

тривалості роботи після виходу на пенсію,

рівня заробітної плати та обсягу сплачених внесків.

Зауважте! Якщо внески сплачувалися з мінімальної зарплати, підвищення буде невеликим. Натомість для тих, хто мав вищу зарплату та сплачував більші внески, надбавка буде значно більшою.