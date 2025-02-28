Від чого буде залежати пенсія

Про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак, передає 24 Канал з посиланням на видання РБК-Україна.

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Дарія Марчак пояснила, що в оновленій пенсійній системі важливим буде не просто зарплата, а саме розмір внеску, сплаченого з неї до Пенсійного фонду. Чим довше і більше людина сплачувала страхові внески, тим вищою буде пенсія.

Це має створити стимул для офіційного працевлаштування та прозорості заробітних плат, оскільки лише офіційно сплачені внески враховуватимуться під час нарахування пенсійних виплат.

Дарія Марчак Перша заступниця міністра соціальної політики України Ми передбачаємо, що в новій реформі розмір пенсії залежить від розміру внеску, який людина сплатила з зарплати. Не від зарплати. Тому що коли ми говоримо, що це залежність від зарплати, то у людини, яка отримує тіньову зарплату чи отримує зарплату як ФОП 3 групи, але сплачує внесок з мінімалки, він заходить в непорозуміння.

Марчак додає, що багато громадян не розуміють, як результати їхньої роботи сьогодні впливають на розмір пенсії в майбутньому.

Що планує змінити Мінсоцполітики

Реформа солідарної пенсійної системи . Уже розроблено законопроєкт, який передбачає оновлення солідарної системи.

. Уже розроблено законопроєкт, який передбачає оновлення солідарної системи. Впровадження накопичувальної системи . Планується подати законопроєкт на розгляд уряду, а згодом – до Верховної Ради.

. Планується подати законопроєкт на розгляд уряду, а згодом – до Верховної Ради. Розробка професійних пенсій. У 2025 році міністерство працює над створенням дизайну системи професійних пенсій, яка дозволить людям самостійно накопичувати кошти на старість.

До слова! Раніше влада поінформувала МВФ про намір провести пенсійну реформу, яка б відповідала пенсійному законодавству ЄС.