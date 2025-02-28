От чего будет зависеть пенсия

Об этом рассказала первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак, передает 24 Канал со ссылкой на издание РБК-Украина.

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Дарья Марчак объяснила, что в обновленной пенсионной системе важным будет не просто зарплата, а именно размер взноса, уплаченного с нее в Пенсионный фонд. Чем дольше и больше человек платил страховые взносы, тем выше будет пенсия.

Это должно создать стимул для официального трудоустройства и прозрачности заработных плат, поскольку только официально уплаченные взносы будут учитываться при начислении пенсионных выплат.

Дарья Марчак Первый заместитель министра социальной политики Украины Мы предполагаем, что в новой реформе размер пенсии зависит от размера взноса, который человек уплатил с зарплаты. Не от зарплаты. Потому что когда мы говорим, что это зависимость от зарплаты, то у человека, который получает теневую зарплату или получает зарплату как ФЛП 3 группы, но платит взнос с минималки, он заходит в недоразумение.

Марчак добавляет, что многие граждане не понимают, как результаты их работы сегодня влияют на размер пенсии в будущем.

Что планирует изменить Минсоцполитики

Реформа солидарной пенсионной системы . Уже разработан законопроект, который предусматривает обновление солидарной системы.

. Уже разработан законопроект, который предусматривает обновление солидарной системы. Внедрение накопительной системы . Планируется подать законопроект на рассмотрение правительства, а затем – в Верховную Раду.

. Планируется подать законопроект на рассмотрение правительства, а затем – в Верховную Раду. Разработка профессиональных пенсий. В 2025 году министерство работает над созданием дизайна системы профессиональных пенсий, которая позволит людям самостоятельно накапливать средства на старость.

К слову! Ранее власти проинформировали МВФ о намерении провести пенсионную реформу, которая бы соответствовала пенсионному законодательству ЕС.